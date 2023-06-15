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السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 10:04 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار من 6.07 دينار أمس.

بينما استقر سعر صرف الدولار عند 4.81 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
على صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني، حيث استقر عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.20 دينار.

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