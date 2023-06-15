حالة الطقس في ليبيا (الخميس 15 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى مرتفعة اليوم الخميس على باقي المناطق مع رياح جنوبية نشطة السرعة على الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و45 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجبل الأخضر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة اليوم قد تصل سرعتها خاصة على سهل بنغازي إلى 60 كيلومترا في الساعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خصوصا على سبها وأقصى الجنوب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، وتكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال على باقي المناطق ثم تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، ولا تتجاوز 37 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتنخفض من الغد على معظم المناطق.