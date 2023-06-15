العابد يبحث إقامة دورات تدريبية للباحثين عن العمل في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس علي العابد الرضا سبل إقامة دورات تدريبية متخصصة للباحثين عن العمل في تخصصات تناسب طبيعة المنطقة، منها توليد الطاقة الشمسية وصيانة المضخات الغاطسة والآلات الزراعية.

جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب العمل في بلدية مرزق أمس الأربعاء بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، لبحث سير العمل بالمكتب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واطلع العابد على نتائج عملية الربط الإلكتروني التي جرت بين مكاتب العمل بالمناطق ومركز المعلومات والتوثيق، ونتائج الحملة التفتيشية بالبلدية وآلية تنظيم سوق العمل فيها.