شاهد في «وسط الخبر»: بنهاية مهلته.. هل يشكل باتيلي لجنة بديلة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على التطورات السياسية المرتبطة بإعداد القوانين الانتخابية، بعدما أخفقت لجنة «6+6» المُشكَّلة في مارس الماضي من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، في إنجاز مهمتها، ليصبح البديل هو الآلية الأممية لتشكيل لجنة بديلة رفيعة المستوى، وفق مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وبعدما أعلنت اللجنة عن اتفاق حول القوانين الانتخابية بنهاية اجتماعات بوزنيقة، أفادت التصريحات المتبادلة من الأطراف المعنية بأن الوصول إلى نقطة توافق حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لا تزال بعيدة المنال، وهو ما يعيد التساؤل حول ما إذا كان المبعوث الأممي الذي حظي بدعم دولي خلال الأيام الماضية سيمضي في خطته البديلة لإنقاذ الموعد الذي اقترحه سابقًا لإجراء الاستحقاق بنهاية العام الجاري؟

- القوى الغربية تحث الليبيين على المشاركة البناءة مع باتيلي لتأمين البيئة اللازمة للانتخابات

وفي حين تبدو الخيارات مفتوحة على كافة السيناريوهات، فتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي ليلى حداد، والكاتب الصحفي سالم أبو خزام وأستاذ القانون الدولي والباحثة السياسية نادية بن عامر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك