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وصول حجاج درنة والجبل الأخضر للأراضي المقدسة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 12:19 صباحا
وصول حجاج درنة والجبل الأخضر للأراضي المقدسة (صور)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر، عن وصول حجاج تنسيقية درنة إلى مقر إقامتهم بالأراضي المقدسة بسلام وأمان.

وأشارت الهيئة العامة أيضا إلى وصول حجاج تنسيقية الجبل الأخضر (المجموعة 606) إلى مطار جدة ومنه إلى مقر إقامتهم بالأراضي السعودية.

وانطلقت في ساعات الصباح الأولى، اليوم الأربعاء، رحلات الحجاج درنة من مطار طبرق، في حين انطلقت أول رحلة عن تنسيقية الجبل الأخضر إلى الأراضي السعودية من مطار بنينا الدولي.

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وبدأت الجمعة الماضية أولى رحلات الحجاج الليبيين من مطار معيتيقة الدولي، عبر الخطوط الجوية الأفريقية، متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تتواصل الرحلات من عدة جهات لتسهيل إجراءات السفر للحجاج الليبيين وتأمين سلامتهم.

وتقوم شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية بنقل الحجاج للأراضي المقدسة من ستة مطارات جرى اعتمادها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتخفيف العبء على المواطنين وهي: امعيتيقة، ومصراتة، وبنينا، والأبرق، وطبرق، وسبها، لنقل 7800 حاج ليبي هذا العام.

فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
فوج من الحجاج الليبيين يصل الأراضي المقدسة (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، فرع الجبل الأخضر)
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