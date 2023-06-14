مؤسسة النفط ترسل قافلة مساعدات طبية إلى مستشفى أوباري العام

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى مطار حقل الشرارة النفطي، اليوم الأربعاء، القافلة الطبية المرسلة إلى مستشفى أوباري العام، وذلك تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الصحة بشأن ضم مستشفى أوباري إلى مصحة النفط بطرابلس.

وتتكون القافلة الطبية من تخصصات الباطنة والنساء والولادة والأطفال والجراحة العامة والعظام والجلدية، بحسب بيان نشرته صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك».

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وفي الإطار نفسه، قام فريق المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بتسليم الدفعة الثانية من الأدوية والمعدات الطبية إلى إدارة المستشفى، حيث تضمنت أدوية الأطفال والنساء والولادة وأدوية الجلدية وأدوية الأمراض المزمنة.

وباشر فريق الصيانة التابع لمصلحة النفط المرافق للقافلة الطبية في القيام بأعمال الصيانة لعدد من مرافق المستشفى المختلفة.



جانب من قافلة المساعدات الطبية المرسلة إلى مستشفى أوباري العام (مؤسسة النفط)

جانب من قافلة المساعدات الطبية المرسلة إلى مستشفى أوباري العام (مؤسسة النفط)

جانب من قافلة المساعدات الطبية المرسلة إلى مستشفى أوباري العام (مؤسسة النفط)