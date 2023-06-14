شكشك يناقش مع أعضاء من مجلس النواب الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك مع عدد من أعضاء مجلس النواب «الخطة الاستراتيجية لعمل الديوان»، كما «بحث التكامل في العمل الرقابي بين الديوان ومجلس النواب»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

كما بحث الاجتماع الذي عُقد، مساء اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المحاسبة آليات عمل الديوان وإجراءاته الرقابية المتعلقة ببعض الملفات المهمة خاصة ما يتعلق بقطاعي الصحة والطاقة، ومشروعات البنية التحتية والأثر الرقابي على هذه الإجراءات.

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ومن بين المشاركين في اللقاء مع شكشك، أعضاء مجلس النواب سالم قنان ومصعب العابد وطارق الأشتر وربيعة أبوراس وآخرين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمسؤولين بديوان المحاسبة في طرابلس.

لقاء شكشك مع أعضاء مجلس النواب، الأربعاء 14 يونيو 2023. (ديوان المحاسبة)