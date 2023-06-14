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هيئة رسمية بأبوجا: النيجيريون الأكثر تهريباً إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 14 يونيو 2023, 07:50 مساء
هيئة رسمية بأبوجا: النيجيريون الأكثر تهريباً إلى ليبيا
شاحنات تقل مهاجرين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت الوكالة النجيرية لحظر الاتجار بالبشر بأن ليبيا والإمارات أكثر دول العالم التي يجري تهريب النيجيريين إليهما بطرق غير شرعية.
وأوضحت الوكالة الحكومية، اليوم الأربعاء، أن الدول الأخرى المدرجة في اللائحة تشمل غانا وكوت ديفوار والهند. جاء ذلك خلال الاجتماع الافتتاحي للمديرة العامة للهيئة فاطمة وزيري عزي في العاصمة أبوجا لمجموعة العمل الفنية المشتركة بشأن مذكرة تفاهم موقّعة بين نيجيريا وغامبيا لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال.

وكشف ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أوليفر ستوبر، أن ضحايا الاتجار الداخلي في البلاد، زادوا بنسبة 24% على الرغم من الجهود المبذولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

- مهاجرون نيجيريون يعودون إلى بلادهم بعد احتجازهم في ليبيا

وذكرت أن المجموعة الفنية المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين نيجيريا وغامبيا لتسهيل تبادل المعلومات للمساعدة في نجاح العمليات ووضع استراتيجيات مشتركة للسيطرة على الاتجار بالأشخاص بين البلدان.

وقالت وزيري، في كلمتها الافتتاحية، إن الأشخاص الذين جرى الاتجار بهم تعرضوا في المقام الأول للاستغلال الجنسي غير المشروع، والعمالة، والعبودية المنزلية، مضيفة أنه بصفتها وكالة مكلفة بمعالجة الاتجار بالبشر، وضعت مذكرة التفاهم معايير للملاحقة القضائية والحماية، وكذلك إعادة الضحايا إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة كشفت أن النساء النيجيريات هن الأكثر تعرضاً للتهريب في العالم، مقدرة ما يصل إلى 80% من الفتيات والنساء اللواتي يصلن إلى أوروبا من نيجيريا عن طريق البحر كُنّ على الأرجح ضحايا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي في إيطاليا أو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

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