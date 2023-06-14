خبراء ليبيون وأوروبيون يناقشون رفع مستويات السلامة على الطرق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش خبراء من ليبيا والاتحاد الأوروبي، استراتيجيات رفع مستويات السلامة على الطرق وتبادلوا الخبرات في مجال السلامة الطرقية، على ما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقِدت في العاصمة التونسية شارك فيها خبراء من ليبيا وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا دعت إليها ونظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تحت عنوان «السلامة المرورية على الطرق» وبإشراف وتنسيق وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

المشاركون من ليبيا

وشارك في ورشة العمل من الجانب الليبي ممثلون عن بعض الجهات ذات العلاقة منها مصلحة الطرق والجسور، ومصلحة النقل البري ووزارتا الداخلية والبيئة ومدير إدارة التخطيط بوزارة المواصلات عبدالرزاق النعاس، على ما أفادت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وناقش اليوم الأول من فعاليات ورشة العمل عددًا من الأوراق البحثية شارك بها رئيس قسم السلامة المرورية بإدارة التجهيزات بمصلحة الطرق والجسور المهندس أسامة ابزي، وتخلله العديد من المشاركات والنقاشات من قبل الحضور.

السلامة المرورية في ليبيا

وأضافت مصلحة الطرق والجسور إن المناقشات قدمت صورة واضحة لمنظمي ورشة العمل عن السلامة المرورية في ليبيا وما تواجهه الجهات المختلفة ذات العلاقة من صعوبات، كل فيما يخصه، للخروج بتوصيات يتفق عليها الجميع.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إن ورشة العمل جرى تنظيمها في إطار اجتماعات برنامج «تايكس» وهو واحد من البرامج التابعة للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تبادل الخبرات ودعم الإدارات العامة على تطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات.

فعاليات ورشة العمل لرفع مستويات السلامة على الطرق الليبية في تونس. (مصلحة الطرق والجسور)

فعاليات ورشة العمل لرفع مستويات السلامة على الطرق الليبية في تونس. (مصلحة الطرق والجسور)

فعاليات ورشة العمل لرفع مستويات السلامة على الطرق الليبية في تونس. (مصلحة الطرق والجسور)

فعاليات ورشة العمل لرفع مستويات السلامة على الطرق الليبية في تونس. (مصلحة الطرق والجسور)

فعاليات ورشة العمل لرفع مستويات السلامة على الطرق الليبية في تونس. (مصلحة الطرق والجسور)

فعاليات ورشة العمل لرفع مستويات السلامة على الطرق الليبية في تونس. (مصلحة الطرق والجسور)