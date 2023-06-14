سفير بنغلاديش الجديد يؤكد دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى سفير بنغلاديش الجديد لدى ليبيا أبوالحسنات محمد خير البشر دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

سفير بنغلاديش قدم أوراق اعتماده للمنقوش

واستقبلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مساء اليوم الأربعاء، بمكتبها سفير بنغلاديش الذي قدم لها نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى دولة ليبيا.

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وحسب بيان صادر عن الوزارة، رحبت الوزيرة نجلاء المنقوش بالسفير الجديد متمنية له التوفيق في أداء مهامه. وأكدت ضرورة توطيد التعاون والشراكة في المجالات التي تعود بالفائدة بين البلدين.