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1.2 مليار دولار أرباح المؤسسة الليبية للاستثمار العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 03:17 مساء
1.2 مليار دولار أرباح المؤسسة الليبية للاستثمار العام الماضي
احتفالية مؤسسة الاستثمار باستلام تقارير المصادقة على قوائمها المالية، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (مؤسسة الاستثمار)
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قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن إن أرباح المؤسسة بلغت 1.2 مليار دولار خلال العام 2022، متوقعًا تحقيق أرباح بقيمة 2 مليار دولار خلال العام 2023.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة الإعلان عن المصادقة على بيانات المؤسسة المالية ومطابقتها مع قوائمها، وهو ما اعتبره علي محمود «مرحلة مفصلية في مسيرة عمل المؤسسة».

وذكر علي محمود أن المؤسسة تعمل حاليًا على «تدقيق حسابات السنوات الأخيرة»، موضحًا «سننجزها بالتزامن مع الانتهاء من إعداد القوائم المالية المجمعة»، معتبرًا أن «النجاح في إحكام السيطرة على المحافظ والشركات التابعة ساعد في استحقاق استكمال عمليات المراجعة». وقال «بعد أن نستكمل إعداد القوائم المالية المجمعة سندير المحافظ التابعة بأسلوب إدارة الشركات كمجموعة (LIA Group)».

تقارير مطابقة القوائم المالية
ويوم الثلاثاء، أعلنت المؤسسة استلام تقرير مطابقة قوائمها المالية وشركاتها التابعة من قبل المراجع الدولي شركة المحاسبة الدولية «إرنست أند يونغ» (EY) التي استكملت عملية التدقيق والمطابقة بالتعاون مع مجلس إدارة المؤسسة.

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وأقامت المؤسسة الليبية للاستثمار بهذه المناسبة احتفالية في العاصمة طرابلس حضرها رئيس وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة. وقالت إنها وشركة المحاسبة الدولية «إرنست أند يونغ» (EY)، نجحتا في مطابقة القوائم المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة والتصديق على حساباتها وميزانياتها الختامية من قبل المراجع الدولي.

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