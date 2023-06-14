انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.145 دينار مقابل 5.150 دينار أمس، حسب متعاملين وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.51 دينار مقابل 5.50 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.40 دينار من 6.37 دينار أمس.