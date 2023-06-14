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رغم تضاؤله أخيرا.. معهد أميركي يحذر من عوامل تعيد إحياء النشاط الإرهابي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 01:38 مساء
رغم تضاؤله أخيرا.. معهد أميركي يحذر من عوامل تعيد إحياء النشاط الإرهابي في ليبيا
دوريات عسكرية خلال ملاحقة عناصر لـ«داعش» في منطقة جبل عصيدة جنوب شرق القطرون، 26 يناير 2022، (مديرية أمن القطرون)
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حذر معهد أميركي من تغيرات وعوامل يمكن أن تعيد إحياء التهديد الإرهابي في ليبيا، بعدما تضاءل بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، إذ مر أكثر من عام على الهجوم الأخير لتنظيم «داعش» في البلاد.

وخلافًا للقوة المتنامية للحركة الإرهابية في أفريقيا بجنوب الصحراء، ساد هدوء نسبي في ليبيا وتونس بشكل عام، وفق تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أعده الباحث هارون زيلين، مشيرا إلى النشاط اللافت للجماعات الإرهابية في البلدين منذ العام 2011.

عوامل لعودة الإرهاب
قال المعهد إن هناك ظروفا مناسبة لعودة النشاط الإرهابي. فحسب التحليل الكمي للبيانات، فهناك أفراد ما زالوا مهتمين بالتخطيط لهجمات محلية، ومحاولة الانضمام إلى منظمات إرهابية أجنبية في الخارج، حتى لو كانت هذه الجهود لا تشكّل نوعًا من الحملة المنسقة التي شوهدت في الأعوام السابقة.

كما تطغى أيضا القضية المستمرة المتعلقة بالمعتقلين المرتبطين بالتنظيم، إذ يُحتجَز حاليًا مئات من الرجال والنساء والأطفال من دول شمال أفريقيا الذين انتموا سابقًا إلى «داعش»، طوعًا أو قسريًا، سواء في السجون أو مخيمات النازحين داخليًا في شمال شرق سورية، دون آليات مناسبة لإعادتهم إلى أوطانهم، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع مستقبلا، مما يمكن أن يشكّلوا معضلات أمنية جديدة وتهديدات لدول شمال أفريقيا.

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وقال التقرير إن الولايات المتحدة وحلفاءها ركزوا على استهداف «داعش» في ليبيا، حتى تراجع الخطر بشكل كبير، وانحصر وجود أفراده في منطقة سبها بحلول ديسمبر العام 2016، ولم يعد له وجود يذكر في الحياة اليومية.

العمل السري لتنظيم «داعش»
نبه الباحث بأن التنظيم لجأ للعمل السري، وبقي خامدًا نسبيًا في العام 2017، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت معسكراته خارج سرت. بينما أعلن «داعش» خلال هذا العام مسؤوليته عن أربع هجمات فقط، ثم عادت وتيرة العمليات إلى الزيادة في فبراير العام 2018 عندما قرر التنظيم، على ما يبدو، أن يخرج من الظل، لكن زخم الهجمات انحسر في ديسمبر من العام نفسه، بعدما اكتشفت قوات القيادة العامة قاعدة التنظيم قرب واحة غدوة.

وانتقل التنظيم إلى حقل الهروج البركاني، وبدأ العمل مرة أخرى في أبريل العام 2019، ونفذ 11 هجومًا، لكن تلك الموجة انتهت بعدما عثرت قوات القيادة العامة على قاعدة العمليات الجديدة للتنظيم في يونيو من العام نفسه، ليصبح نشاط التنظيم محدودًا للغاية، واقتصر على ترويج الحياة الصحراوية في الدعاية، فضلًا عن الكثير من عهود البيعة.

استدرك تقرير معهد واشنطن أن العمليات العسكرية الفعلية بين العامين 2020 و2022 كانت ضئيلة وعديمة الأهمية، وذات تأثير منخفض نسبيًا، ولم تندرج ضمن حملة أوسع، بل شكّلت محاولات متفرقة، لإثبات وجود التنظيم. وقد مرَّ الآن أكثر من عام على الهجوم الأخير لـ«داعش».

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