  • Alwasat News
Atwasat

مركز أبحاث أميركي يحذر من الفوضى في ليبيا حال تأخر توقيع اتفاق القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 14 يونيو 2023, 01:25 مساء
مركز أبحاث أميركي يحذر من الفوضى في ليبيا حال تأخر توقيع اتفاق القوانين الانتخابية
اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة بالمغرب، 22 مايو 2023، (الإنترنت)
alwasat radio

حذر مركز أبحاث أميركي من عودة ليبيا إلى دائرة الفوضى حال تأخر توقيع الاتفاق النهائي على قوانين الانتخابات التي تعدها لجنة «6+6»، على الرغم من أن الانتخابات نفسها «لن تكون الحل السحري لكل أزمات ليبيا».

وقد سلط مقال المركز العربي - واشنطن الضوء على الجولة الأخيرة لاجتماع اللجنة التي استضافتها بلدة بوزنيقة المغربية، وعكست «الانقسامات الحادة» المسيطرة على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الأمر الذي تستفيد منه الطبقة السياسية، والتشكيلات المسلحة الموالية لها.

سبب غياب التوافق بين الفصائل الليبية
أرجع الباحث الزميل بالمركز جريجوري أفتانديليان غياب التوافق بين الفصائل الليبية بشأن قوانين الانتخابات إلى «استفادتها من الوضع القائم»، واستمرار الخلاف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري حول شروط الترشح.

- عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة (فيديو)
- النواب يقرر تشكيل «لجنة تواصل» لملاحظات الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية
- المشري يجتمع بقادة عسكريين ويطلعهم على مخرجات لجنة «6+6»
- «الأعلى للدولة»: إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى مجلس النواب

وبغض النظر عن مستقبل الاتفاق على قوانين الانتخابات، أشار الباحث إلى «علامات على مساعي من جانب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لإبرام نوع من الاتفاق على مشاركة السلطة خارج العملية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا».

ولفت أفتانديليان: «خلال العام الماضي، شارك إبراهيم أحد أقرباء الدبيبة وصدام نجل حفتر في حوار يستهدف التوصل إلى نوع من التوافق، لكن من غير الواضح ما إذا كان تلك الجولات، التي انعقدت في مصر والإمارات، جدية بالشكل الكافي أم تستهدف كسب الوقت بينما يحاول كل طرف تعزيز موقفه العسكري والمالي».

الأطراف تتمسك بالسلطة
أضاف أفتانديليان: «مع ذلك، يبدو أنه أي من الطرفين لا يرغب في التنازل عن السلطة، ويحاول التشبث بالمكاسب المالية التي تأتي منها، على الرغم من الفساد المستشري في أوصال المؤسسات الليبية».

وتابع: «علاوة على ذلك، تريد الأطراف الأجنبية استمرار الوضع الراهن، لأنها تستفيد منه، على الرغم من تعهد الفاعلين الدوليين في مؤتمر برلين يناير 2020 بإخراج القوات الأجنبية، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا».

معضلة التشكيلات المسلحة
في سياق آخر، لا تزال التشكيلات المسلحة تمثّل عائقًا أمام إرساء السلام في ليبيا، إذ لفت الباحث الأميركي إلى الزيادة المطردة في أعدادها، وتحالفها مع القوى السياسية المختلفة، مما يعد سببًا رئيسيًا في استمرار العنف، وانعدام الاستقرار في ليبيا.

بينما لم تسفر مساعي الأمم المتحدة لإصلاح القطاع الأمني عبر حل التشكيلات المسلحة، ونزع سلاحها، ودمجها في القوات الوطنية عن نتائج تذكر. وتوقع المقال أن يستمر هذا الوضع في ظل غياب حكومة وطنية موحدة، واستمرار سيطرة الفصائل المسلحة على المشهد.

وقد تورطت غالبية التشكيلات المسلحة بليبيا في أنشطة غير مشروعة، ولا سيما الاتجار في البشر وتهريب المواد المخدرة والوقود والبضائع عبر الحدود. كما سينعكس الوضع في السودان سلبيا على ليبيا، حيث يتوقع أن يتسبب في انتعاش أنشطة الاتجار في البشر بها، وهو ما قد تستغله بعض التشكيلات المسلحة في ليبيا.

لا بديل للانتخابات الوطنية
في ظل الوضع القائم، أكد أفتانديليان أنه لا يمكن تحقيق توافق وطني حقيقي دون إجراء الانتخابات الوطنية، على الرغم من أنها لن تحل أزمات ليبيا المتعددة، واحتمال عدم تقبل الجانب الخاسر النتائج.

وقال الباحث: «دون حكومة وطنية مركزية تتشكل عبر انتخابات حرة ونزيهة لن تكون ليبيا قادرة على التعامل مع أزمة التشكيلات المسلحة، أو إنشاء جيش وطني، أو التعامل مع الفساد الذي يستنزف ثروات البلد»، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده، لإقناع القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا، والضغط على الفصائل الرئيسية من أجل المضي قدمًا وإجراء الانتخابات.

وأضاف: «الجهود المبذولة في المغرب، للاتفاق على قوانين الانتخابات، بداية جيدة، لكن يتعين ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف الليبية، لقبول التسويات التي تم التوصل إليها، والاتفاق على موعد جديد للانتخابات»، محذرًا: «إطالة أمد الخلافات وتأجيل الانتخابات يعنيان زيادة فرص اندلاع الحرب الأهلية من جديد، واستمرار معاناة المدنيين في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - متلازمة «المنظومة»!

كاريكاتير خيري - متلازمة «المنظومة»!
بأمر الرئيس.. جيش كولومبيا يبحث عن الكلب البوليسي «ويلسون»

بأمر الرئيس.. جيش كولومبيا يبحث عن الكلب البوليسي «ويلسون»
3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها

3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)

منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)
بعد فشل انتخاب الرئيس مجددا.. هل يدخل لبنان «الفراغ الطويل»؟

بعد فشل انتخاب الرئيس مجددا.. هل يدخل لبنان «الفراغ الطويل»؟
الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم
إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)

إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية التصريح

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية ...
بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا

بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية

ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية
العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة

الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة
صهيل الجواد الأخير

صهيل الجواد الأخير
كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان

كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان
تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى

تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى
الشعر بئر المتناقضات*!

الشعر بئر المتناقضات*!
خطوات تنظيف الفرن الكهربائي

خطوات تنظيف الفرن الكهربائي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المشانق» و«الآيفون» و«التناسل».. تصريحات مثيرة للجدل من وزير التعليم العالي
«المشانق» و«الآيفون» و«التناسل».. تصريحات مثيرة للجدل من وزير ...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية
السفير الإيطالي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش
السفير الإيطالي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش
وصول قطع غيار ومفاتيح كهربائية لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس
وصول قطع غيار ومفاتيح كهربائية لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس
الدبيبة يبحث مع الكبير نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد
الدبيبة يبحث مع الكبير نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
سفير بنغلاديش الجديد يؤكد دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار
سفير بنغلاديش الجديد يؤكد دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية ......
أبحر من ليبيا.. 78 قتيلا جراء غرق زورق المهاجرين قبالة اليونان
أبحر من ليبيا.. 78 قتيلا جراء غرق زورق المهاجرين قبالة ......
1.2 مليار دولار أرباح المؤسسة الليبية للاستثمار العام الماضي
1.2 مليار دولار أرباح المؤسسة الليبية للاستثمار العام الماضي...
الدبيبة يبحث مع الكبير نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد
الدبيبة يبحث مع الكبير نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد...
وصول قطع غيار ومفاتيح كهربائية لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس
وصول قطع غيار ومفاتيح كهربائية لمحطتي الزويتينة وغرب طرابلس...
المزيد