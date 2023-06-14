مركز أبحاث أميركي يحذر من الفوضى في ليبيا حال تأخر توقيع اتفاق القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

حذر مركز أبحاث أميركي من عودة ليبيا إلى دائرة الفوضى حال تأخر توقيع الاتفاق النهائي على قوانين الانتخابات التي تعدها لجنة «6+6»، على الرغم من أن الانتخابات نفسها «لن تكون الحل السحري لكل أزمات ليبيا».

وقد سلط مقال المركز العربي - واشنطن الضوء على الجولة الأخيرة لاجتماع اللجنة التي استضافتها بلدة بوزنيقة المغربية، وعكست «الانقسامات الحادة» المسيطرة على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الأمر الذي تستفيد منه الطبقة السياسية، والتشكيلات المسلحة الموالية لها.

سبب غياب التوافق بين الفصائل الليبية

أرجع الباحث الزميل بالمركز جريجوري أفتانديليان غياب التوافق بين الفصائل الليبية بشأن قوانين الانتخابات إلى «استفادتها من الوضع القائم»، واستمرار الخلاف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري حول شروط الترشح.



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وبغض النظر عن مستقبل الاتفاق على قوانين الانتخابات، أشار الباحث إلى «علامات على مساعي من جانب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لإبرام نوع من الاتفاق على مشاركة السلطة خارج العملية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا».

ولفت أفتانديليان: «خلال العام الماضي، شارك إبراهيم أحد أقرباء الدبيبة وصدام نجل حفتر في حوار يستهدف التوصل إلى نوع من التوافق، لكن من غير الواضح ما إذا كان تلك الجولات، التي انعقدت في مصر والإمارات، جدية بالشكل الكافي أم تستهدف كسب الوقت بينما يحاول كل طرف تعزيز موقفه العسكري والمالي».

الأطراف تتمسك بالسلطة

أضاف أفتانديليان: «مع ذلك، يبدو أنه أي من الطرفين لا يرغب في التنازل عن السلطة، ويحاول التشبث بالمكاسب المالية التي تأتي منها، على الرغم من الفساد المستشري في أوصال المؤسسات الليبية».

وتابع: «علاوة على ذلك، تريد الأطراف الأجنبية استمرار الوضع الراهن، لأنها تستفيد منه، على الرغم من تعهد الفاعلين الدوليين في مؤتمر برلين يناير 2020 بإخراج القوات الأجنبية، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا».

معضلة التشكيلات المسلحة

في سياق آخر، لا تزال التشكيلات المسلحة تمثّل عائقًا أمام إرساء السلام في ليبيا، إذ لفت الباحث الأميركي إلى الزيادة المطردة في أعدادها، وتحالفها مع القوى السياسية المختلفة، مما يعد سببًا رئيسيًا في استمرار العنف، وانعدام الاستقرار في ليبيا.

بينما لم تسفر مساعي الأمم المتحدة لإصلاح القطاع الأمني عبر حل التشكيلات المسلحة، ونزع سلاحها، ودمجها في القوات الوطنية عن نتائج تذكر. وتوقع المقال أن يستمر هذا الوضع في ظل غياب حكومة وطنية موحدة، واستمرار سيطرة الفصائل المسلحة على المشهد.

وقد تورطت غالبية التشكيلات المسلحة بليبيا في أنشطة غير مشروعة، ولا سيما الاتجار في البشر وتهريب المواد المخدرة والوقود والبضائع عبر الحدود. كما سينعكس الوضع في السودان سلبيا على ليبيا، حيث يتوقع أن يتسبب في انتعاش أنشطة الاتجار في البشر بها، وهو ما قد تستغله بعض التشكيلات المسلحة في ليبيا.

لا بديل للانتخابات الوطنية

في ظل الوضع القائم، أكد أفتانديليان أنه لا يمكن تحقيق توافق وطني حقيقي دون إجراء الانتخابات الوطنية، على الرغم من أنها لن تحل أزمات ليبيا المتعددة، واحتمال عدم تقبل الجانب الخاسر النتائج.

وقال الباحث: «دون حكومة وطنية مركزية تتشكل عبر انتخابات حرة ونزيهة لن تكون ليبيا قادرة على التعامل مع أزمة التشكيلات المسلحة، أو إنشاء جيش وطني، أو التعامل مع الفساد الذي يستنزف ثروات البلد»، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده، لإقناع القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا، والضغط على الفصائل الرئيسية من أجل المضي قدمًا وإجراء الانتخابات.

وأضاف: «الجهود المبذولة في المغرب، للاتفاق على قوانين الانتخابات، بداية جيدة، لكن يتعين ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف الليبية، لقبول التسويات التي تم التوصل إليها، والاتفاق على موعد جديد للانتخابات»، محذرًا: «إطالة أمد الخلافات وتأجيل الانتخابات يعنيان زيادة فرص اندلاع الحرب الأهلية من جديد، واستمرار معاناة المدنيين في ليبيا».