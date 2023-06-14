«سرت للنفط» تبحث صيانة خزان بمرسى البريقة واستبدال خط المكثفات في حقل الحطيبة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التطورات الخاصة بمشروع صيانة خزان النفط الخام رقم واحد بمرسى البريقة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء لرئيس مجلس إدارة الشركة مطصفى هامد، بحضور المدير العام للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة خير الله صالح، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مشروع استبدال خط المكثفات بحقل الحطيبة

وتناول الاجتماع مشروع استبدال خط المكثفات بحقل الحطيبة، ووعد خير الله بالتغلب على الصعوبات التي تواجه المشروعين، وإنجاز الأعمال في أقرب وقت ممكن.

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وتطرقت النقاشات إلى المشروعات المستقبلية بين شركة سرت وشركة الإنشاءات، استجابة لتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط في إعطاء أولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات.