  • Alwasat News
Atwasat

استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 14 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 11:23 صباحا
استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 14 يونيو 2023)
أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء.
alwasat radio

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، عند 4.81 دينار، وهو السعر المسجل أمس. 

كما بقي سعر اليورو عند 5.19 دينار الذي سجله أمس، بينما صعد الجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار مقابل 6.04 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
على صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني، حيث استقر عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.20 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم
إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)

إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية التصريح

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية ...
بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا

بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية

ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية
العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة

الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة
صهيل الجواد الأخير

صهيل الجواد الأخير
كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان

كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان
تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى

تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى
الشعر بئر المتناقضات*!

الشعر بئر المتناقضات*!
خطوات تنظيف الفرن الكهربائي

خطوات تنظيف الفرن الكهربائي
عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة (فيديو)

عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة ...
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى

«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024

مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير العمل في مرمى الاتهامات بسبب الحملة على «الازدواج الوظيفي»
وزير العمل في مرمى الاتهامات بسبب الحملة على «الازدواج الوظيفي»
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
أبحر من ليبيا.. 17 قتيلا إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة اليونان
أبحر من ليبيا.. 17 قتيلا إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة اليونان
استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 14 يونيو 2023)
استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية...
«سرت للنفط» تبحث صيانة خزان بمرسى البريقة واستبدال خط المكثفات في حقل الحطيبة
«سرت للنفط» تبحث صيانة خزان بمرسى البريقة واستبدال خط المكثفات في...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
أبحر من ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زورق المهاجرين المنكوب قبالة اليونان
أبحر من ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زورق المهاجرين المنكوب ......
المشري يبحث مع سفير قطر مخرجات «6+6»
المشري يبحث مع سفير قطر مخرجات «6+6»...
هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 4 جثث مجهولة
هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 4 جثث مجهولة...
«سرت للنفط» تبحث صيانة خزان بمرسى البريقة واستبدال خط المكثفات في حقل الحطيبة
«سرت للنفط» تبحث صيانة خزان بمرسى البريقة واستبدال خط ......
استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 14 يونيو 2023)
استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق ......
المزيد