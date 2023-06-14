استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 14 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، عند 4.81 دينار، وهو السعر المسجل أمس.

كما بقي سعر اليورو عند 5.19 دينار الذي سجله أمس، بينما صعد الجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار مقابل 6.04 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.