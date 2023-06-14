أبحر من ليبيا.. 17 قتيلا إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن خفر السواحل اليوناني، الأربعاء، أن 17 شخصا قتلوا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، بعد أن أبحر من ليبيا، متجها إلى إيطاليا.

وقال المصدر نفسه إن حادثة الغرق وقعت في المياه الدولية على بُعد 47 ميلا بحريا من بيلوبونيز في البحر الأيوني، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد جرى إنقاذ مئة مهاجر من البحر بعد انقلاب قاربهم، الذي أبحر من ليبيا، قبالة سواحل بيلوبونيز، خلال عملية إغاثة نفذتها السلطات اليونانية، حسب خفر السواحل.

وذكر بيان لخفر السواحل: «منذ الصباح الباكر، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوبونيز بعدما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين». ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين، وفق «فرانس برس».

بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة، بينما كانت تهب في المنطقة رياح بلغت سرعتها نحو 12 كم/ساعة.

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قارب المهاجرين أبحر من ليبيا

أشارت معلومات أولية، أوردتها السلطات، إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا، متجها إلى إيطاليا.

تقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

وقد سُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجة الفاصل بين اليونان وتركيا، بينما كثيرا ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين بـ«شكل غير قانوني».

إلى جانب هذا المسار، يحاول المهاجرون أيضًا العبور مباشرة إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر المتوسط في جنوب بيلوبونيز أو جزيرة كريت.