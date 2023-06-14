«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الغربي اليوم الأربعاء، وغدا على الساحل من الخليج إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، تأثر الساحل من الخمس إلى سرت برياح شمالية غربية غدا الخميس، وستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون شمالية غربية غدا، وسرعتها تتراوح بين 10 عقد و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة بالجو.