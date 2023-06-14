حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 14 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق غرب ليبيا، خصوصا الدواخل والجنوب، إلى رياح نشطة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و45 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلي قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا مساء اليوم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و45 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر يوم الجمعة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتنشط غدا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية، وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من الغد على معظم المناطق، وتنخفض يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على غات، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة، خاصة على غدامس والحمادة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول غدا على غدامس والحمادة إلى شمالية، وتكون معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 42 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة وباقي المناطق يوم الجمعة.