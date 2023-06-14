شاهد في «هذا المساء»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية التصريح؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، نقاشًا حول التصريحات المثيرة للجدل المكررة لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، التي أثارت غضب المعلمين، والتي سبقتها تصريحات مماثلة، أبرزها حديثه عن كون الزواج أهم من التعليم.

‏ويُنظر إلى التصريحات المتكررة من القيب على أنها «عدم مسؤولية» من المسؤول تجاه المنصب، بحسب تغريدات عدد من الليبيين استفزتهم خطابات الوزير المتكررة، التي قالوا إنها تُشوّه صورة المسؤول الليبي، وتعكس فوضوية القرار واستراتيجية الوزارة.

- القيب يعتذر عن تصريحاته حول إعادة مشانق 7 أبريل لأساتذة الجامعات

ورغم اعتذر القيب، في وقت سابق اليوم عن تصريحاته حول التلويح بإعادة مشانق 7 أبريل لأساتذة الجامعات، والتي كان قد أدلى بها قبل أيام خلال خلال زيارته إلى كلية الهندسة في جامعة طرابلس، لكن مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تضج ضجرًا بتصريح الوزير، حتى وإن كان عفويًا.

حول هذا الملف، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الوزير السابق والأستاذ الجامعي د. عقوب عبدالله عقوب، ومدير مكتب الإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي سالم، والمحامي والحقوقي جمعة اعتيقة، ورئيس حراك العدالة الانتقالية عدنان عبدالمنعم النجار.

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