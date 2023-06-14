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المشري يجتمع بقادة عسكريين ويطلعهم على مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 12:31 صباحا
المشري يجتمع بقادة عسكريين ويطلعهم على مخرجات لجنة «6+6»
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل في مقر إقامته بطرابلس عددًا من القيادات الأمنية والعسكرية، الثلاثاء 13 يونيو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
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اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، حيث أطلعهم على ما توصلت إليه لجنة «6+6»، بشأن إعداد القوانين الانتخابية.

وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ضم: «العقيد محمود حمزة، والعقيد عبدالله الطرابلسي، والمقدم محمود بن رجب، والمقدم عبدالسلام زوبي، والمقدم حمد بوجلدة، والمقدم محمد بحرون، والمقدم عبدالحكيم الشيخ، والمستشار فهيم بن رمضان، والمستشار معاذ المنفوخ»، دون أن يوضح البيان صفتهم الأمنية والعسكرية.

ونقل البيان عن القادة الأمنيين والعسكريين تأكيدهم للمشري «تقديرهم للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة لإتمام وضع القوانين الانتخابية، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار البلاد وأمنها».

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق إلى «دور الجهات الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات القادمة، وما يقع عليهم من مسؤوليات وطنية في هذا الشأن».

- مخرجات «6+6» في مناقشات المشري وصوان
- المشري وأبوليفة يطلعان سفراء أجانب على نتائج عمل لجنة «6+6»

وسبق أن استعرض المشري مخرجات لجنة «6+6» مع عدة أطراف، من بينها رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وسفراء عدد منت الدول المعنيين بالأزمة الليبية.

وأعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاقات بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمشري.

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