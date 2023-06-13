ليبيا تسجل أكبر عدد وفيات لمهاجرين على الطرق البرية في شمال أفريقيا خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة،اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 3800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ العام 2017.

وذكرت المنظمة، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن ليبيا سجلت أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال أفريقيا، بواقع 117 حالة وفاة، وذلك من بين «3789 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي (بين يناير - وديسمبر 2022)، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017 حين جرى تسجيل 4255 حالة وفاة»؛ وبزيادة 11% عن 2021.

وشكَّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالميا، وفقا للمنظمة، التي قالت إن الحصيلة «من المرجح أن تكون أعلى بكثير مما جرى الإعلان عنه».

- ارتفاع إجمالي المهاجرين المقيمين في ليبيا

على الطرق البرية في منطقة شمال أفريقيا، لا سيما أثناء عبور الصحراء الكبرى المحفوف بالمخاطر، جرى تسجيل 203 حالات وفاة، بينما حدثت 825 حالة وفاة أخرى على الطرق البرية في الشرق الأوسط.

«الدولية للهجرة» تدعو لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، في البيان «إن هذا العدد المقلق للوفيات يتطلب اهتماماً فورياً وجهوداً متضافرة لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين»، وإن المنظمة «تحث على زيادة التعاون الدولي والإقليمي، وكذلك إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية وتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح».

حدثت معظم الوفيات على الطرق البرية في المنطقة العام الماضي في اليمن، «حيث تصاعد العنف الموجه ضد المهاجرين». وفقد ما لا يقل عن 795 شخصاً حياتهم، يُعتقد أن معظمهم من الإثيوبيين، على الطريق بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

حوادث مهاجرين على الطرق البحرية

وعلى الطرق البحرية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا خلال 2022، وقع عدد متزايد من الحوادث المميتة بعد مغادرة قوارب من لبنان متجهة إلى اليونان وإيطاليا، وجرى تسجيل ما لا يقل عن 174 حالة وفاة في أعقاب هذه المحاولات.

ووفقًا لموقع المنظمة الدولية للهجرة، توفي أو اختفى في عام 2022 حوالي 2406 مهاجر في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط.