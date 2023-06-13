وزيرة الشؤون الاجتماعية تصل إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الشوؤن الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء أبوبكر الكيلاني والوفد المرافق لها، إلى مقر الأمم المتحد في مدينة نيويورك الأميركية، اليوم الثلاثاء.

وتترأس الكيلاني وفد ليبيا المشارك في فعاليات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP16)، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ومن المقرر أن تناقش الدورة السادسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدة مواضيع منها، تعزيز قابلية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب إمكانية الوصول الرقمي لهذه الفئة المهمة.