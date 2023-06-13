«التضخم المستورد» يحرم المستهلك الليبي الاستفادة من انهيار أسعار الشحن البحري

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

سجلت أسعار خدمات الشحن البحري العالمي تراجعًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما ينعكس على سوق السلع المستوردة، غير أن «الضغوط التضخمية» في ليبيا تضيع فرصة الاستفادة من هذا التطور، وفق مؤشرات «بورصة البلطيق».

ووفق أحدث بيانات «بورصة البلطيق»، التي ترصد مستويات الشحن البحري عبر أهم خطوط الشحن البحرية، وهي منطقة الهادئ، وعبر قناة السويس، وكذلك عبر المحيط الأطلسي، اتضح وجود انخفاض بـ35%، بواقع 765 دولارًا لكل حاوية، إذ بلغ متوسط شحن الحاوية 40 قدمًا 1481 دولارًا نهاية مارس الماضي، مقارنة بمتوسط 2246 دولارًا في نهاية ديسمبر 2022.

تراجع أسعار الشحن البحري المتجهة عبر قناة السويس

تراجعت أسعار الشحن البحري المتجهة عبر قناة السويس من الصين وشرق آسيا إلى دول حوض المتوسط 1% إلى 2856 دولارًا، بينما ارتفعت أسعاره للمتجهة من دول حوض المتوسط إلى الصين وشرقي آسيا 8%.

وإلى جانب توقعات مؤسسات مالية دولية بانخفاض أسعار السلع الأولية والمواد الغذائية في العالم 8% في العام 2023، يفترض أن ينعكس تراجع أسعار الشحن الدولي إيجابيا على استيراد السلع والمواد الأولية في ليبيا، نظرًا لانخفاض تكلفة النقل البحري، فيشعر بها المستهلك لدى دخول الأسواق، لكن الأمر يعاكس التوقعات.

وسبق أن أشار البنك الدولي إلى أن التضخم في ليبيا «مستورد»، إذ تستورد ليبيا 80% من استهلاكها الغذائي، و90% من الحبوب، حيث كانت ليبيا عاشر أكبر مستورد للقمح الأوكراني العام 2020، أي قبل الحرب الروسية، وكانت تستورد من روسيا وأوكرانيا نصف احتياجاتها من القمح والحبوب. وفي حالة ما إذا سجلت أسعار الحبوب ارتفاعا بـ10% على الصعيد الدولي، يمكن أن يسبب ذلك ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في ليبيا 2%، وتراجعا مماثلا للاستهلاك الأسري.

ارتفاع مؤشر الأسعار الاستهلاكي في ليبيا

قد بلغ التضخم العام 2022 مستويات معقولة، ولكنها مرتفعة، مدفوعة في الأساس بارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء والسكن. كما ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكي الرسمي 4% في نهاية 2022. في حين تظهر سلة الإنفاق الدنيا أن الأسعار الوطنية ارتفعت 38%.

وسبق أن حذرت ست منظمات تابعة للأمم المتحدة من مؤشرات الأمن الغذائي في ليبيا، حيث حافظ معظم الليبيين على مستويات عالية نسبيًا من استهلاك الغذاء، حسب التقرير الصادر قبل أسابيع عن منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، و«الإسكوا».

ووفق التقرير، فإن 31% من العائلات الليبية تنفق ما يزيد على 65% من دخلها الشهري على اقتناء السلع الاستهلاكية، بينما تعجز بعض الأسر الفقيرة عن تحمل تكاليف الطعام.