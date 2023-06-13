حكومة الدبيبة تبحث موعد إطلاق مشروعات صيانة مرافق الكهرباء في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت اللجنة العليا لمشروعات «عودة الحياة»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد إطلاق مشروعات صيانة مرافق الشركة العامة للكهرباء في مدينة مرزق.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة التي يرأسها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وتضم في عضويتها وزير المالية خالد المبروك وعميد بلدية مرزق ومجلس الحكماء والأعيان بالمدينة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

التركيز على مشروعات البنية التحتية

أكّد التومي أهمية توحيد الجهود في جميع الملفات على المستوى الحكومي والمحلي والدولي، وضرورة العمل على مشروعات البنية التحتية والتعافي الاقتصادي وملف المياه والبيئة، لتسريع عودة عملها بشكل طبيعي، بما في ذلك ملفات الصحة والتعليم والخدمات المصرفية، وغيرها.

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من جهته، أشار المبروك إلى أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لإعادة إعمار مرزق، ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لموظفيها.

وفد أعيان مرزق الحاضرون في الاجتماع، 13 يونيو 2023، (حكومتنا)