استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، عند 4.81 دينار، وهو السعر المسجل أمس.

بينما سجل سعر اليورو 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، والجنيه الإسترليني 6.04 دينار مقابل 6.06 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

على صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني، حيث استقر عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.20 دينار.