«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة إلي قوية، على الساحل الغربي ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلي جنوبية شرقية، وتكون شمالية شرقية صباح اليوم على زوارة، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل سرعتها غدًا إلى 30 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلي قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر مساء اليوم.
- الرياح شمالية غربية إلي غربية على ساحل شحات، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية إلي متغيرة الاتجاه على الخليج، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة وطبرق.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة، لظهور ضباب خفيف صباح الغد على ساحل الخليج وبنغازي.
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