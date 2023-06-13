«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة إلي قوية، على الساحل الغربي ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلي قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلي جنوبية شرقية، وتكون شمالية شرقية صباح اليوم على زوارة، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل سرعتها غدًا إلى 30 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلي قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة.

- الرؤية جيدة.