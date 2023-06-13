حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 13 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد بنشاط للرياح من مساء اليوم الثلاثاء، بينما تتعرض معظم المناطق لموجة حر تبدأ غدا الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و45 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، وتنشط من مساء اليوم، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول مساء الغد إلى شرقية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من الغد، خصوصا يوم الخميس على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر هذا اليوم على غات، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى جنوبية نشطة السرعة، خاصة على غدامس والحمادة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، تصل على غدامس إلى 45 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا على معظم المناطق.