حبس مسؤول القسم المالي بالخدمات الصحية في «بني وليد» بتهمة الاستيلاء على رواتب الموظفين

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في «بني وليد» احتياطيا بتهمة الاستيلاء على رواتب الموظفين العموميين في الدائرة.

وقد تولى رئيس نيابة بني وليد الابتدائية الاستقصاء في الواقعة، واتضح أن المسؤول زور بيانات رسمية بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تلاعب بالبيانات المالية للموظفين

أظهرت التحقيقات تعمد المتهم إظهار البيانات المالية المتعلقة برواتب الموظفين على غير حقيقتها؛ ليتأتى له التصرف في القيم المالية المقابلة للبيانات دون حق لفائدته.

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واختتم البيان بالإشارة إلى أمر المحقق بـ«حبسه احتياطيا» على ذمة القضية.