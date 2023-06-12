في برنامج «اقتصاد بلس».. مدير المصرف الزراعي: لا دعم حكومي للأعلاف منذ 15 عاما (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير الإدارة العامة للمصرف الزراعي محمود العرفي، إن الحكومة الليبية لا تدعم الأعلاف للمربي الماشية والأغنام منذ 15 عاما.

وقال العرفي، في تصريح إلى برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، المذاع اليوم الإثنين، إن الحكومة كانت تدعم شريحة المربين، مطالبا رئاسة الوزراء بدعم شريحة مربي الأغنام بصورة مستمرة.

من جهة أخرى، سلطت حلقة برنامج «اقتصاد بلس» أيضا الضوء على تباين آراء المواطنين بشأن رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، وكذلك دلالات الأرقام رسمية التي تشير إلى إنفاق 22.7 مليار دينار على المرتبات في 5 أشهر، وبلوغ إيرادات النفط الليبي 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي.

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