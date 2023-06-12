ارتفاع اليورو والإسترليني مقابل الدولار في نهاية التعاملات بالسوق الموازية (الإثنين 12 يونيو 2023)

ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية مقابل الدينار الليبي في نهاية تعاملات اليوم الإثنين بالسوق الموازية.
وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.49 دينار في مستهل تعاملات الإثنين، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي الليبية. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.37 دينار مقابل 6.33 دينار في مستهل تعاملات اليوم، واستقر الدولار عند 5.15 دينار.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.24 دينار، والدينار التونسي عند 1.64 دينارـ فيما ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) في نهاية التعاملات إلى 242 دينار مقابل 241 دينار.
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