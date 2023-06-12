ارتفاع اليورو والإسترليني مقابل الدولار في نهاية التعاملات بالسوق الموازية (الإثنين 12 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية مقابل الدينار الليبي في نهاية تعاملات اليوم الإثنين بالسوق الموازية.

وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.49 دينار في مستهل تعاملات الإثنين، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي الليبية. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.37 دينار مقابل 6.33 دينار في مستهل تعاملات اليوم، واستقر الدولار عند 5.15 دينار.