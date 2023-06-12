المنقوش تشارك في الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وجاءت مشاركة المنقوش في الاجتماع الوزاري الذي بدأ اليوم الإثنين بالعاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك».

- المنقوش تصل الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي

وبحث الاجتماع، آليات وبرامج نشاطات التعاون وتطوير العلاقات مع دول جزر الباسيفيك والدول العربي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات، لما لهذا التعاون من أهمية استراتيجية إيجابية، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقتين.

ووصلت المنقوش إلى الرياض مساء أمس الأحد، للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين بالعاصمة السعودية، رفقة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت.

المنقوش خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي بالرياض، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)

الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي بالرياض، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)

الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي بالرياض، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)

الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي بالرياض، الإثنين 12 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)