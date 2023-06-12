دراسة تدعو إلى نهج إضافي لعمل بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توصلت دراسة إلى أهمية العودة إلى ضرورة اتّباع نهج مغاير كوسيلة للمساءلة الجنائية في ليبيا ضد المتورطين المشتبه فيهم في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، منها «الولاية القضائية العالمية» على غرار المتبع في سورية، وإنشاء محاكم مختلطة مثل سيراليون، داعية إلى جعل قائمة بعثة تقصي الحقائق للمطلوبين «علانية» من أجل الضغط لإزالة أولئك المدرجين في القائمة من مناصب رسمية أو قيادية.

وسلّط مركز «مدافع» لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية تأسست في فرنسا عام 2016، في دراسة له نشرت الأسبوع الجاري، الضوء على أكثر العراقيل في طريق عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا منذ إنشائها سنة 2020 إلى غاية انتهاء ولايتها شهر مارس الماضي.

وأكد المركز في دراسة أعدها الخبير في قانون حقوق الإنسان والمحاسبة الدولية فيتو توديسكيني، إثبات أن التحقيقات التي قامت بها بعثة تقصي الحقائق حتى الآن حيوية في إثبات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016. ومع ذلك، فإن عمل البعثة بعيد عن الاكتمال حيث «تجديدها يُعد ضروري لمواصلة التحقيق في الجرائم والانتهاكات الجارية، لتسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان، وإرسال رسالة قوية مُفادها أنه لم يعد بالإمكان التسامح مع البيئة السائدة للإفلات من العقاب».

استمرار الانتهاكات الجسيمة بلا هوادة

وحسب الدراسة، فإن الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 لم توقف الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان الذي ميّز نظامه، ففي الواقع استمرّت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ ذلك الحين بلا هوادة، في سياق تجدد الأعمال العدائية، وانتشار المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، والانقسام السياسي والمؤسسي بين غرب البلاد وشرقها .

لذلك أُنشئت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا من قِبل مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020، للاستجابة للوضع الخطير لحقوق الإنسان في البلاد، حيث «أن ولايتها لم تشمل فقط الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في أي مكان على الأراضي الليبية، بما في ذلك بحرها الإقليمي، بل شملت أيضًا توثيق الأعمال التي بدأت خارج الحدود الليبية لكنها استمرت داخل ليبيا».

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وأوضحت بعثة تقصي الحقائق أن التفويض المتعلق بـ«الحفاظ على أدلة» الانتهاكات والتجاوزات يشمل تحديد أولئك الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية الجنائية الفردية عنهم، فقد تعاملت مع جانب المساءلة من ولايتها في ضوء الاعتراف بحقيقة أنها ليست هيئة قضائية ولا المدعي العام. كما لا يمكنها اتخاذ قرارات نهائية بشأن المسؤولية الجنائية الفردية. ومع ذلك، أمكنها تحديد ما إذا كانت النتائج التي توصلت إليها تؤسس أسبابًا معقولة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحيث تستحق تحقيقًا جنائيًا من قِبل هيئة قضائية وطنية أو دولية مختصة.

المسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة

وسعيًا لتحقيق هذا المسعى، قامت بعثة تقصي الحقائق بتجميع قائمة «الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة»، وجرى إيداعها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وذكر أحد الخبراء لمركز «مدافع» لحقوق الإنسان، أنه كان بإمكان بعثة تقصي الحقائق أن تجعل هذه القائمة علانية من أجل الضغط لإزالة أولئك المدرجين في القائمة من مناصب رسمية أو قيادية، عند الاقتضاء، وضمان مقاضاتهم الجنائية، وكذلك لردع الآخرين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.

من ناحية أخرى، اعتمدت بعثة تقصي الحقائق «وجهة نظر واسعة للمساءلة» من أجل أن تشمل إلى جانب المساءلة الجنائية، «حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، والانتصاف الفعال، وضمانات عدم التكرار، باعتبارها مكونات أساسية لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية».

كما تحدثت الوثيقة على التضييق والقمع الذي تعرضت له المنظمات المدنية العاملة في ليبيا، خاصة في التعاون مع نظيراتها الأجنبية. وأفادت بأن «الحكومات المتعاقبة قامت بتقييد نشاط منظمات المجتمع المدني في ليبيا، وبالتالي عمل بعثة تقصي الحقائق»، مشيرة إلى أن «المرسوم رقم 286 الذي اعتمده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سنة 2019، دفع العديد من المنظمات غير الحكومية الليبية إلى التردد في التفاعل مع البعثة مخافة الانتقام من السلطات المحلية».

وأثارت أيضًا قضية «عدم اتخاذ السلطات الإجراءات الضرورية من أجل حماية الشهود خلال عمليات التحقيقات والتحريات لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا».

عراقيل أمام مهمة بعثة تقصي الحقائق

وأشارت الوثيقة إلى مواجهة بعثة تقصي الحقائق خلال ولايتها العديد من التحديات، بما في ذلك السياق السياسي والأمني في ليبيا، والنقص المزمن في الموظفين، والتعاون غير الكافي من جانب السلطات الليبية، والمخاطر الأمنية التي يواجهها الليبيون والمدة المحدودة للتفويض التي كانت إحدى العقبات الرئيسية أمام قدرة بعثة تقصي الحقائق على إجراء تحقيقات فعالة.

لم تتمكن من الوصول إلى جنوب ليبيا

وفي مارس 2022، أفادت بعثة تقصي الحقائق أن السلطات الليبية سهلت «إصدار التأشيرات والوصول إلى الأجزاء الغربية والشرقية من ليبيا»، مما سمح للبعثة بإجراء أول مهمة لها إلى شرق ليبيا في مدينة بنغازي. وبشكل عام، بحلول نهاية التفويض، تمكنت بعثة تقصي الحقائق من تنفيذ ست بعثات إلى طرابلس وواحدة إلى بنغازي. ومع ذلك، لم تتمكن من الوصول إلى جنوب ليبيا في أي وقت بسبب نقص التعاون من جانب كل من الحكومة الليبية وسلطات الأمر الواقع المسيطرة على شرق وجنوب ليبيا، أي القوات المسلحة العربية الليبية وفق تعبير المركز.

وأكد أحد الخبراء الذي قابله مركز «مدافع» لحقوق الإنسان أن عدم الوصول إلى الأراضي كان له تأثير سلبي لا سيما على قدرة بعثة تقصي الحقائق على التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير الأعمال العدائية.

ووفقًا لأحد الخبراء الآخرين، فإن النتائج المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في ترهونة تشكل أهم مخرج من عمل بعثة تقصي الحقائق.

كما تعود الوثيقة إلى القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية الذي لم يجرِ تنفيذه مطلقًا، فقد عهدت خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بإطلاق «عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والتعويض».

وأنشأ المجلس الرئاسي لاحقًا المفوضية العليا للمصالحة الوطنية في إبريل 2021، وأطلق رسميًا استراتيجية المصالحة الوطنية في 23 يونيو 2022، في حين دعت المؤتمرات الدولية حول ليبيا إلى عملية «مصالحة وطنية قائمة على الحقوق» على أساس العدالة الانتقالية. بيد أن السلطات الليبية تعطي الأولوية للمصالحة الوطنية على العدالة الانتقالية، مع تنحية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والبحث عن الحقيقة.

اقتراح الولاية القضائية العالمية

وبخصوص استكمال تحقيق العدالة يؤكد مركز مدافع أنه لم تؤدِّ أي من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد مشتبهين ليبيين إلى محاكمة حتى الآن، لذلك يقترح «الولاية القضائية العالمية» كوسيلة أخرى للمساءلة الجنائية. فحتى الآن، لا تزال غير مُستكشفة في شئون ليبيا. وهذا شكل من أشكال الولاية القضائية خارج الإقليم، يسمح للسلطات الوطنية للدولة بمقاضاة الجرائم الدولية التي ارتُكبت في بلدان أخرى على أساس الخطورة الخاصة لهذه الجرائم عادة، بشرط أن يكون الجاني المزعوم موجودًا على أراضي الدولة التي تقوم بالملاحقة القضائية، أو خلاف ذلك تحت ولايتها القضائية.

ففيما يتعلق بليبيا، يمكن أن تكون مثل هذه الإجراءات مكمّلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن استخدام الأدلة التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق والاحتفاظ بها في دول ثالثة تقرر اتخاذ إجراءات جنائية بموجب الولاية القضائية العالمية أو أي شكل آخر من أشكال الولاية القضائية خارج الإقليم. وفي هذا الصدد، دعت بعثة تقصي الحقائق مرارًا وتكرارًا الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بالجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا.

محاكم مختلطة أو ليبية

كما كانت هناك مقترحات لإنشاء محكمة خاصة لليبيا، يمكن أن تتبع نموذج المحاكم المختلطة مثل المحكمة الخاصة لسيراليون، حيث سيجلس القضاة الليبيون والدوليون.

ففي ليبيا دعم أفراد من المجتمع المدني المحاكم المختلطة الخاصة مع كل من القضاة الليبيين والدوليين، واقترحوا أن تُبنى أحكامهم على كل من القانون الليبي والقانون الدولي.

وشددوا على ضرورة اتّباع نهج خاص للمحكمة المختلطة لمساعدة ليبيا على معالجة العدد الهائل من الجرائم في البيئة السياسية الحالية. وأعرب اثنان من الخبراء الذين قابلهم مركز «مدافع» لحقوق الإنسان عن تفضيلهما لإنشاء محكمة خاصة لليبيا كخيار لمتابعة المساءلة الجنائية في البلاد. وأعرب خبير آخر عن تحفظاته على خيار إنشاء محكمة مختلطة؛ لأنه سيتوقف على موافقة الحكومة الليبية، وهو أمر يبدو غير مرجح على المدى القصير والمتوسط لعدم وجود دعم لآليات دولية إضافية. يمكن لمحكمة خاصة لليبيا الإفادة من الأدلة التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق وحفظها، ومن خلال آلية تحقيق دولية للمتابعة، من أجل مقاضاة الجناة المزعوم ارتكابهم جرائم دولية.