مصرف ليبيا المركزي ينعي محافظه الأسبق قاسم محمد شرلالة

القاهرة - بوابة الوسط

نعى مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، محافظه الأسبق قاسم محمد شرلالة، الذي تولى قيادة النظام المصرفي الوطني على مدى أكثر من عقد.

وتقدّم مُحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وكل العاملين بالمصرف بأحر التعازي في وفاة المحافظ الأسبق قاسم محمد شرلالة.

وسبق أن شغل شرلالة وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 20 سبتمبر 1969 إلى 17 يناير 1981، وفق ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».

كما نعت شركة ليبيا للتأمين شرلالة الذي شغل منصب المدير التنفيذي بالشركة خلال الفترة من 1987 إلى 1995، وفق ما نشرته صفحة فرع الشركة بمدينة الزاوية على «فيسبوك».

ووري جثمان المحافظ الأسبق لمصرف ليبيا المركزي الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة بحر السماح في مدينة الزاوية غرب البلاد، وسيقام العزاء بمنزل الأسرة في طرابلس، على ما أعلن أفراد من الأسرة.