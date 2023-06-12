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الكوني يبحث مع سفير قطر آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 03:07 مساء
الكوني يبحث مع سفير قطر آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا
النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري. (المجلس الرئاسي)
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بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة، والجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وملف الانتخابات، والمصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة في هذا الشأن.

ونقل السفير ، تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر للكوني، وهنأه على سلامته بعد الرحلة العلاجية التي خضع لها مؤخرا، وأكد استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار قي ليبيا، وفق بيان للمجلس اليوم.

بدوره أشاد الكوني، بدور قطر «المحوري» في دعمها لجهود المجلس الرئاسي «التي تهدف لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي»، وجهوده لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة.

- اللافي يثني على دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا

والأحد، أثنى اللافي على دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا، ومتابعة ملف المصالحة الوطنية في مراحله الأولى، مؤكدًا أن عمل المجلس الرئاسي بالمرحلة الحالية «هدفه الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال».

جاء ذلك في لقاء اللافي مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

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