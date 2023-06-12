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مجلس التعاون يرحب بـ«توافق» لجنة «6+6» في بوزنيقة ويدعو لخروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 02:39 مساء
مجلس التعاون يرحب بـ«توافق» لجنة «6+6» في بوزنيقة ويدعو لخروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا
أعلام دول الخليج وشعار مجلس التعاون الخليجي. (الإنترنت)
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رحّب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما سماه «التوافق» الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعاتها في المملكة المغربية يومي 6-7 يونيو الجاري.

واعتبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون مساء الأحد، في دورته الـ156 في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، التوافق بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، «خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية في ليبيا»، وفق البيان المشترك.

كما أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً «الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا»، ودعا إلى ضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية.

توقيع «القوانين الانتخابية» وجدل على بعض بنودها
وجدد أيضا المجلس دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

- «الأعلى للدولة»: إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى مجلس النواب

 وكانت الدول الخليجية رحبت في بيانات منفصلة بتوافق أعضاء لجنة «6+6»، على القوانين الانتخابية، ما يمهد نحو تحقيق الاتفاق السياسي في ليبيا وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والثلاثاء الماضي أعلنت لجنة «6+6» خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع «أعضائها على القوانين الانتخابية» التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة «نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة»، إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا ما عطل حتى اللحظة التوقيع الرسمي عليها.

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