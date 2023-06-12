قدور ينعى برلسكوني: لعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات الليبية الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

نعى وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي وافته المنية اليوم الإثنين، قائلا إنه لعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، وقرر الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية لبلاده في ليبيا.

وقال قدور: «في هذا الحدث نذكّر أنفسنا بمواقفه النبيلة حيال التقارب الليبي الإيطالي، ودوره الكبير في تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، وهو الذي قرر الاعتذار للشعب الليبي وتعويضه عن الحقبة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا»، حسب ما جاء في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر».

وأضاف أنه أعطى توجيهاته عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء بالتفاوض مع الجانب الليبي للوصول إلى اتفاق في شكل معاهدة، التي وقعت في بنغازي بتاريخ 30 أغسطس العام 2008، وأصبحت قانونا ساري المفعول في البلدين بالتصديق عليها فيما بعد من السلطات التشريعية في ليبيا.

علاقته مع القذافي

وارتبط برلسكوني بعلاقة شخصية قوية مع العقيد معمر القذافي، أثارت بعض الجدل في بعض الأوساط السياسية والحقوقية الإيطالية، حيث وقع معه ما عرف بـ«معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية» في العام 2008، وهي الاتفاقية التي أقرت فيها إيطاليا بـ«الأضرار والمسؤولية الأخلاقية التي لحقت بالشعب الليبي أثناء فترة الاستعمار الإيطالي».

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ووصف برلسكوني الاتفاقية بأنها «اعتراف أخلاقي بالأضرار التي لحقت بليبيا من قبل إيطاليا خلال فترة الحكم الاستعماري»، مكررا «أسفه وأسف الشعب الإيطالي».

معاناته مع المرض

وتوفي برلسكوني عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناته من مشكلات صحية في السنوات القليلة الماضية، كما سبق أن خضع لجراحة كبرى في القلب العام 2016، وكان يعاني من السرطان.

وبرلسكوني هو أول رئيس وزراء إيطالي يكمل الدورة البرلمانية، ومدتها خمس سنوات، وكان يملك بصفته رجل أعمال ما يشبه شبكة إعلامية واسعة في إيطاليا.