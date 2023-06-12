بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

فرضت مجموعة «يو بي إس» الاستثمارية العملاقة في سويسرا عددا من القيود الصارمة على تعاملات مصرف «كريدي سويس»، بعد استكمال عملية الاستحواذ التي تعد الأضخم في سويسرا، شملت منع قبول عملاء جدد من عدة دولة من بينها ليبيا.

ونقلت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أمس الأحد، عن مصادر مطلعة أن مجموعة «يو بي إس» وضعت عددا من الخطوط الحمراء، تمنع موظفي «كريدي سويس» من إجراء حزمة من الأنشطة، منها قبول عملاء جدد من دول عدة على رأسها ليبيا وروسيا والسودان وفنزويلا، إضافة إلى الدول المصنفة ذات مخاطر عالية وبينها أفغانستان وألبانيا وروسيا البيضاء وبوركينا فاسو والكونغو وميانمار.

- استكمال عملية استحواذ مصرف «يو بي إس» على «كريدي سويس»

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كما تحظر القيود الجديدة إطلاق منتجات جديدة في تلك الدول دون موافقة مسبقة من مديري «يو بي إس»، أو التعامل مع السياسيين الأوكرانيين والشركات المملوكة للدولة في أوكرانيا، لمنع أي محاولات لغسل الأموال.

إكمال عملية الاستحواذ

وأعلنت مجموعة «يو بي إس» العملاقة، اليوم الإثنين، أنها أكملت عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» السويسري، وجاء ذلك بعد اتفاق مع الحكومة السويسرية ستمنح بمقتضاه المصرف نحو عشرة مليارات دولار لحمايته من الخسائر التي قد يتكبدها جراء العملية.

وبشكل منفصل، صوت البرلمان السويسري، الخميس، على منح التفويض للجنة برلمانية خاصة للتحقيق في انهيار مصرف «كريدي سويس».