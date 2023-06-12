  • Alwasat News
Atwasat

بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 12 يونيو 2023, 12:16 مساء
بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول
شعار مصرف كريدي سويس، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

فرضت مجموعة «يو بي إس» الاستثمارية العملاقة في سويسرا عددا من القيود الصارمة على تعاملات مصرف «كريدي سويس»، بعد استكمال عملية الاستحواذ التي تعد الأضخم في سويسرا، شملت منع قبول عملاء جدد من عدة دولة من بينها ليبيا.

ونقلت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أمس الأحد، عن مصادر مطلعة أن مجموعة «يو بي إس» وضعت عددا من الخطوط الحمراء، تمنع موظفي «كريدي سويس» من إجراء حزمة من الأنشطة، منها قبول عملاء جدد من دول عدة على رأسها ليبيا وروسيا والسودان وفنزويلا، إضافة إلى الدول المصنفة ذات مخاطر عالية وبينها أفغانستان وألبانيا وروسيا البيضاء وبوركينا فاسو والكونغو وميانمار.

- استكمال عملية استحواذ مصرف «يو بي إس» على «كريدي سويس»
عملية «شاقة» الإثنين لدمج «يو بي إس» و«كريدي سويس»

كما تحظر القيود الجديدة إطلاق منتجات جديدة في تلك الدول دون موافقة مسبقة من مديري «يو بي إس»، أو التعامل مع السياسيين الأوكرانيين والشركات المملوكة للدولة في أوكرانيا، لمنع أي محاولات لغسل الأموال.

إكمال عملية الاستحواذ
وأعلنت مجموعة «يو بي إس» العملاقة، اليوم الإثنين، أنها أكملت عملية الاستحواذ على «كريدي سويس» السويسري، وجاء ذلك بعد اتفاق مع الحكومة السويسرية ستمنح بمقتضاه المصرف نحو عشرة مليارات دولار لحمايته من الخسائر التي قد يتكبدها جراء العملية.

وبشكل منفصل، صوت البرلمان السويسري، الخميس، على منح التفويض للجنة برلمانية خاصة للتحقيق في انهيار مصرف «كريدي سويس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11

الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي
شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة

شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة
اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية

اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي

القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى

ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى
الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات

الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات
16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر

16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر
عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا بعد 4 أعوام من إلغاء حواجز التجارة الداخلية في القارة

عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا بعد 4 أعوام من إلغاء حواجز التجارة ...
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو

تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا

غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري ...
«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟

«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟
«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا

«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا
«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي

«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء «الاعتقال التعسفي» لمهاجرين
البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء «الاعتقال التعسفي» لمهاجرين
قدور ينعى برلسكوني: لعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات الليبية الإيطالية
قدور ينعى برلسكوني: لعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات الليبية ...
بث مباشر .. انطلاق جلسة النواب في بنغازي
بث مباشر .. انطلاق جلسة النواب في بنغازي
عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل
عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه ...
الأمم المتحدة: الوقود الليبي المهرب يباع في دول الساحل بزيادة 19 مرة عن سعره
الأمم المتحدة: الوقود الليبي المهرب يباع في دول الساحل بزيادة 19 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
مجلس التعاون يرحب بـ«توافق» لجنة «6+6» في بوزنيقة ويدعو لخروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا
مجلس التعاون يرحب بـ«توافق» لجنة «6+6» في بوزنيقة ويدعو ......
«الأعلى للدولة»: إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى مجلس النواب
«الأعلى للدولة»: إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ......
العريبي يطالب بإيقاف تصدير النفط خلال جلسة «النواب».. وقنان يرفض
العريبي يطالب بإيقاف تصدير النفط خلال جلسة «النواب».. وقنان ......
الأمم المتحدة: الوقود الليبي المهرب يباع في دول الساحل بزيادة 19 مرة عن سعره
الأمم المتحدة: الوقود الليبي المهرب يباع في دول الساحل ......
عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل
عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه ......
المزيد