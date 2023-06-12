«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.