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«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 10:08 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر ويصل اليوم إلى 1.50 متر على ساحل الخليج.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل الخليج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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