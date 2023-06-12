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أسعار أبرز العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 12 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 09:50 صباحا
أسعار أبرز العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 12 يونيو 2023)
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الإثنين.

وثبت سعر صرف الدولار عند 4.81 دينار، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وسجل سعر اليورو 5.18 دينار، والجنيه الإسترليني 6.06 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
على صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني، حيث استقر عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.20 دينار.

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