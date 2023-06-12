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حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 12 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 09:29 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 12 يونيو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من المركز بقاء الطقس متقلبا على وسط البلاد والجنوب الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على سرت والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و36 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعا يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط اليوم على الخليج وبنغازي تتسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 33 و36 درجة مئوية على أجدابيا ومناطق الوسط وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية تصل على غات إلى 44 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الأربعاء على معظم المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 42 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

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