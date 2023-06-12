المنقوش تصل الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مساء الأحد، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابها على موقع «تويتر» صباح اليوم الإثنين، إن الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي سيعقد اليوم 12 مايو.

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ويرافق المنقوش مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت.

وأقامت وزارة الخارجية السعودية مأدبة عشاء على شرف رؤساء وفود عددٍ من دول الباسيفيك المشاركون في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الذي تستضيفه المملكة، بحسب الخارجية السعودية.

استقبال المنقوش لدى وصولها الرياض، الأحد 11 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)