شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على ملف استمرار معاناة مرضى الكلى في عدة مناطق وسط صمت من جهات الاختصاص.

مراسل «الوسط» من مدينة المرج رصد جانبًا من قصص مرضى الفشل الكلوي ومعاناتهم في الحصول على خدمات علاجية، وسط مطالب بتوفير العلاج.

وعرض البرنامج مشاهد اصطياد سمكة قرش من نوع يعرف باسم الكلب الأزرق غرب درنة، ضمن تقرير تحدث فيه أحد الصيادين عن حادثة مهاجمة السمكة له.

مطالبات بفتح سجل الناخبين بالبيضاء

كما أصدر عدد من سكان وأهالي مدينة البيضاء بيانًا طالبوا فيه بفتح سجل الناخبين رفضًا للالتفاف على مطالبهم، وأي عمل تقوم به اللجنة الفرعية للانتخابات المحلية.

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