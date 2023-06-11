  • Alwasat News
Atwasat

القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 07:52 مساء
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
مكونات الإمداد الكهربائي التي عثر عليها مخبأة بمنطقة الفلاح. (مكتب النائب العام)
alwasat radio

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء، على خلفية سرقة مكونات من شبكة الإمداد الكهربائي، وفق بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك».

وأكد البيان أن سلطة التحقيق تواصل الإشراف على إجراءات تقصي واقعة سرقة مكونات شبكة الإمداد الكهربائي، مشيرًا إلى متابعة نائب النيابة العامة إجراءات جمع الأدلة الرامية إلى التحقُّق من مشروعية حيازة بعض المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي أو صيانتها.

تورط 10 موظفين بالشبكة العامة للكهرباء
وأكد البيان أن مأمور الضبط القضائي «استدل على انتفاء قرينة مشروعية حيازة المنقولات؛ بإثبات دخولها في ملكية الشركة العامة للكهرباء؛ وتسجيل ضلوع المتهم في نشاط إجرامي تعمد المسهمون فيه سرقة المنقولات المملوكة للشركة، بمساعدة عشرة موظفين ينتمون إلى الشركة».

- النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
- ضبط شخص على خلفية زراعة القنب الهندي بمزرعة جنوب طرابلس
- النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال قوي أن يكون الحادث مدبرا (صور)

وبناء على ذلك، «بادر مأمور الضبط إلى إنفاذ التعليمات القاضية بتعيين حلقة المشتبهين، ومعاينة متحصلات الجريمة، فترتب عن ذلك تحديد هوية الجناة»، وفق البيان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أن المتهمين «من موظفي الشركة المنتسبين إلى إدارتي: التوزيع والمعلوماتية، ومكتب التشغيل والصيانة السريعة، وقسم تركيبات الجهات العامة، وشركة الأعمال الكهربائية؛ كما أكد ملكية الشركة للمنقولات».

وأضاف بيان مكتب النائب العام أن الإجراءات القضائية أفضت إلى «تعيين محال في منطقة الفلاح استُعملت في دس متحصلات الجريمة، وإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرم اختلاس المنقولات».

مكونات الإمداد الكهربائي التي عثر عليها مخبأة بمنطقة الفلاح. (مكتب النائب العام)
مكونات الإمداد الكهربائي التي عثر عليها مخبأة بمنطقة الفلاح. (مكتب النائب العام)
مكونات الإمداد الكهربائي التي عثر عليها مخبأة بمنطقة الفلاح. (مكتب النائب العام)
مكونات الإمداد الكهربائي التي عثر عليها مخبأة بمنطقة الفلاح. (مكتب النائب العام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري ...
«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟

«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟
«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا

«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا
«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي

«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة

الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة

مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته

مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة

3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء للانتخابات

وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء ...
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى

شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل

خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم

المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات
الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من ...
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد ...
مديرية أمن بني وليد تسلم مقر مكتب التأمين بوسط المدينة إلى موظفيه
مديرية أمن بني وليد تسلم مقر مكتب التأمين بوسط المدينة إلى موظفيه
اللافي يثني على دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا
اللافي يثني على دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا
305 طلاب وطالبات من أبناء الجالية الليبية في مصر يؤدون امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية
305 طلاب وطالبات من أبناء الجالية الليبية في مصر يؤدون امتحانات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
العابد يعلن إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص
العابد يعلن إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل ......
أعضاء المجلس البلدي مرادة يؤدون القسم القانوني في بنغازي
أعضاء المجلس البلدي مرادة يؤدون القسم القانوني في بنغازي...
شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة
شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب ......
305 طلاب وطالبات من أبناء الجالية الليبية في مصر يؤدون امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية
305 طلاب وطالبات من أبناء الجالية الليبية في مصر يؤدون ......
اللافي يثني على دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا
اللافي يثني على دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا...
المزيد