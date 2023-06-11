القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء، على خلفية سرقة مكونات من شبكة الإمداد الكهربائي، وفق بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك».

وأكد البيان أن سلطة التحقيق تواصل الإشراف على إجراءات تقصي واقعة سرقة مكونات شبكة الإمداد الكهربائي، مشيرًا إلى متابعة نائب النيابة العامة إجراءات جمع الأدلة الرامية إلى التحقُّق من مشروعية حيازة بعض المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي أو صيانتها.

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وأكد البيان أن مأمور الضبط القضائي «استدل على انتفاء قرينة مشروعية حيازة المنقولات؛ بإثبات دخولها في ملكية الشركة العامة للكهرباء؛ وتسجيل ضلوع المتهم في نشاط إجرامي تعمد المسهمون فيه سرقة المنقولات المملوكة للشركة، بمساعدة عشرة موظفين ينتمون إلى الشركة».

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وبناء على ذلك، «بادر مأمور الضبط إلى إنفاذ التعليمات القاضية بتعيين حلقة المشتبهين، ومعاينة متحصلات الجريمة، فترتب عن ذلك تحديد هوية الجناة»، وفق البيان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أن المتهمين «من موظفي الشركة المنتسبين إلى إدارتي: التوزيع والمعلوماتية، ومكتب التشغيل والصيانة السريعة، وقسم تركيبات الجهات العامة، وشركة الأعمال الكهربائية؛ كما أكد ملكية الشركة للمنقولات».

وأضاف بيان مكتب النائب العام أن الإجراءات القضائية أفضت إلى «تعيين محال في منطقة الفلاح استُعملت في دس متحصلات الجريمة، وإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرم اختلاس المنقولات».

مكونات الإمداد الكهربائي التي عثر عليها مخبأة بمنطقة الفلاح. (مكتب النائب العام)

مكونات الإمداد الكهربائي التي عثر عليها مخبأة بمنطقة الفلاح. (مكتب النائب العام)