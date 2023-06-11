16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حديثة أن إجمالي مرتبات العاملين في ديوان مجلس الوزراء بلغت 16.69 مليون و691 ألف دينار خلال خمسة أشهر (الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين).

في حين توزعت أبرز مرتبات الجهات التابعة للمجلس بين 391.85 مليون دينار لجهات أمنية لم يحددها بيان المركزي، و35 مليون دينار لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية، و27.13 مليون دينار لقناة ليبيا الوطنية، و10.24 مليون دينار لمصلحة التخطيط العمراني.

معهد تاجورني ـ مالطا وأمانة عامة للتكامل الليبي السوداني

كذلك 9.23 مليون دينار لهيئة دعم وتشجيع الصحافة، و8.48 مليون دينار مرتبات لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، و6.45 مليون دينار مرتبات الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، و4.64 مليون لهيئة المشروعات العامة، و3.31 مليون للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، و3.15 مليون دينار مرتبات لوكالة الأنباء الليبية، و1.59 مليون للمركز الوطني لدعم القرار.

ولوحظ بين الجهات التابعة لمجلس الوزراء تخصيص مرتبات بنحو 18.28 مليون دينار لمعهد تاجورني ـ مالطا، وأيضًا 720.97 ألف دينار لمفوضية المجتمع المدني، كما لوحظ بين مرتبات الجهات التابعة للمجلس وجود أمانة عامة للتكامل الليبي- السوداني بحوالي 66.9 ألف دينار.