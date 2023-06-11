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ضبط أكثر من 350 مركبة دون لوحات معدنية في أبوسليم (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 04:53 مساء
ضبط أكثر من 350 مركبة دون لوحات معدنية في أبوسليم (صور)
سيارات دون لوحات معدنية جرى ضبطها في أبوسليم، الأحد 11 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 350 مركبة تسير دون لوحات معدنية ورخص قيادة في بلدية أبوسليم. 

اجتماع أمني في طرابلس
جاء ذلك بينما ترأس مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اجتماعًا أمنيًا لوضع آلية مناسبة لمعالجة ظاهرة تجول المركبات الآلية دون لوحات معدنية وخصوصًا الموردة حديثًا، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش اللقاء أهم الجوانب والشروط الخاصة بإجراءات تسجيل السيارات الموردة عبر المنافذ البرية والبحرية، واستعراض سبل التعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك بشأن فرض التأمين الإجباري للمركبات الآلية وأن تحمل لوحات جمركية تخصها محددة لفترة موقتة لتجوالها.

سيارات دون لوحات معدنية جرى ضبطها في أبوسليم، الأحد 11 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات دون لوحات معدنية جرى ضبطها في أبوسليم، الأحد 11 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات دون لوحات معدنية جرى ضبطها في أبوسليم، الأحد 11 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات دون لوحات معدنية جرى ضبطها في أبوسليم، الأحد 11 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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