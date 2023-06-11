الكوني يناقش توحيد المبادرات السياسية مع تجمع «من أجل فزان»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني مع أعضاء تجمع من أجل فزان «توحيد المبادرات والمطالب والرؤى السياسية، للقوى الوطنية بالجنوب».

والتقى الكوني، ظهر اليوم الأحد، أعضاء تجمع من أجل فزان الذي يضم عددًا من القيادات المجتمعية والسياسية، والنخب والخبراء والسياسيين السابقين، والمستشارين بمنطقة فزان. وهنأ أعضاء التجمع، الكوني «بسلامته، متمنين له الصحة والعافية».

النهوض بالخدمات في مدن ومناطق فزان

ووفق بيان المجلس الرئاسي، بحث اللقاء «النهوض بمستوى الخدمات في مدن ومناطق فزان، وتأكيد الحقوق السياسية والتنسيق العملي، للمقترحات المتعلقة بالاستحقاقات الوطنية المرتقبة». وأكد الكوني «أهمية توحيد الجهود من أجل استعادة دور فزان كطرف أساسي وفاعل في المعادلة السياسية بليبيا، والمساهمة في خلق نهضة اجتماعية، واقتصادية وتنموية لاستقرار المنطقة».

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وفي وقت سابق اليوم، أكد الكوني «العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه مدينة درج حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». جاء ذلك في لقائه مع وفد من أعيان ووجهاء بلدية درج الذين أكدوا دعمهم جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار.