51.5 مليون دينار مرتبات «النواب» في 5 أشهر.. و51 مليونًا لـ«المحاسبة»

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت أرقام رسمية أن إجمالي مرتبات رئيس مجلس النواب وأعضائه والعاملين بديوان المجلس بلغت 51.5 مليون دينار في خمسة أشهر، أي خلال الفترة من أول يناير إلى مايو الماضيين، حسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وأوضحت الأرقام أن مرتبات العاملين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية وصلت إلى نحو 138.95 مليون دينار خلال الفترة نفسها، في حين بلغ إجمالي مرتبات ديوان المحاسبة نحو 51 مليون دينار، بواقع 33.93 مليون دينار لديوان المحاسبة في طرابلس، و17.13 مليون دينار لديوان المحاسبة المنطقة الشرقية.

- «المركزي»: 18.7 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 5 أشهر

- بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو