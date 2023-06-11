51.5 مليون دينار مرتبات «النواب» في 5 أشهر.. و51 مليونًا لـ«المحاسبة»

أظهرت أرقام رسمية أن إجمالي مرتبات رئيس مجلس النواب وأعضائه والعاملين بديوان المجلس بلغت 51.5 مليون دينار في خمسة أشهر، أي خلال الفترة من أول يناير إلى مايو الماضيين، حسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وأوضحت الأرقام أن مرتبات العاملين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية وصلت إلى نحو 138.95 مليون دينار خلال الفترة نفسها، في حين بلغ إجمالي مرتبات ديوان المحاسبة نحو 51 مليون دينار، بواقع 33.93 مليون دينار لديوان المحاسبة في طرابلس، و17.13 مليون دينار لديوان المحاسبة المنطقة الشرقية.
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مرتبات المحكمة العليا
في حين بلغ إجمالي مرتبات المحكمة العليا حوالي 16.84 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بينما تراوحت مرتبات باقي الجهات التابعة للمجلس بين 6 ملايين وأربعة ملايين ومليون دينار، ويسجل الباب الأول (المرتبات) لهيئة صياغة الدستور صفر مرتبات.
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