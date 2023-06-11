المشري يتلقى إحاطة بشأن عمل «6+6» في بوزنيقة

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، «إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة في مدينة أبوزنيقة المغربية»، وفق بيان صادر عن المجلس.



وعقد المشري اجتماعا مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس الأعلى للدولة في مقر إقامته بطرابلس. وخصص الاجتماع لمناقشة أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد، حيث قدم رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية إحاطة كاملة عن عملها، والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها.

المشري بحث الخطوات التالية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

كما استعرض الاجتماع الخطوات التالية المفضية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي، حسب بيان مجلس الدولة.

نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانونيْ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمشري.

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وعلى الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي، فإن محللين يقولون إن مخرجات اللجنة لاقت دعمًا دوليًا ، بينما لفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إلى أن نتائج جولة بوزنيقة «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.