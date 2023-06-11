محللون عن مخرجات «بوزنيقة»: خلط أوراق وتناقضات تمدد أمد الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

رصد محللون وأكاديميون ليبيون خلطا للأوراق، ورغبة من الأطراف الليبية في تمديد الأزمة، عقب الاجتماع الأخير للجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات، في مدينة بوزنيقة المغربية، وذلك ضمن مداخلات في حلقة السبت الماضي من برنامج «وسط الخبر»، المذاع عبر قناة «الوسط Wtv».

والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعها الأخير، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانونيْ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

عبدالباسط المصراتي: عمل «6+6» لن يخرج عن مصالح عقيلة والمشري

عدّ الأكاديمي والمحل السياسي عبد الباسط المصراتي أن «الدافع وراء تشكيل لجنة 6+6 هو صناعة التعطيل والبقاء». ورأى أن «عقيلة والمشري شخصيتان جدليتان تسعيان لخلط الأوراق، للبقاء في السلطة، والبحث عن كل ما يطيل الأزمة في ليبيا». وقال: «عمل 6+6 لن يخرج عن مصالح هاتين الشخصيتين أو خارج سياق معطيات المجلس الأعلى للدولة والبرلمان أبدًا على الإطلاق».

ونبه عبدالباسط إلى أن «لجنة 6+6 وسعت مجال عملها إلى درجة أنها تتحدث عن تغيير الحكومة التنفيذية، وتوسيع دائرة المقاعد في البرلمان ومجلس الشيوخ». وتساءل: «هل هذه صلاحيات منوطة بهذه اللجنة؟!»، مجيبا: «إطلاقًا، هي تؤسس لقوانين القاعدة الانتخابية».

ولم يستبعد المصراتي أن يكون «المجتمع الدولي جزءا من المؤامرة، وكذلك المجتمع الإقليمي، لأن كل الدول متمترسة وراء جماعات مسلحة أو شخوص»، وفق تعبيره.

وعلى الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي، فإن محللين يقولون إن مخرجات اللجنة لاقت دعمًا دوليًا ، بينما لفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إلى أن نتائج جولة بوزنيقة «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.

نادية بن عامر: تناقض في أداء البعثة الأممية

من جهتها، قالت أستاذة القانون الدولي د. نادية بن عامر لبرنامج «وسط الخبر»، المذاع عبر قناة «الوسط Wtv»: «لا نستطيع الجزم ما إذا كان هناك قبول دولي لمخرجات لجنة 6+6 حتى إحاطة البعثة الأممية لدى مجلس الأمن 27 يونيو الجاري. إذًا هي قيد التحليل بين القبول والرفض الدوليين، إلى جانب قياس رد فعل الشارع الليبي».

ورصدت د. نادية ما عدّته «تناقضا في أداء البعثة الأممية»، مشيرة إلى «انتقاد الشارع الليبي ما جرى تداوله عن تعذر قبول عقيلة صالح وخالد المشري نتائج لجنة 6+6 قبل ذهابهما إلى بوزنيقة، ثم تفاجأنا بزيارتهما المسرعة إلى بوزنيقة، تلبية لدعوة البعثة الأممية، ثم إعلانهما قبول النتائج في ظل غياب باتيلي».

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وأضافت: «إذا رجعنا إلى بيان اللجنة 3 يونيو نجد أنه يؤكد في نقطة 6 أن كل المخرجات والقوانين الخاصة بالشخصيات الجدلية جرت بإشراف خبراء من البعثة الأممية، وهذا يناقض النقطة 2 التي تقول إن اللجنة عملت بحرية دون ضغوط دولية على صياغة هذه القوانين، وتعديلاتها بالتوافق الجماعي».

وتابعت أستاذة القانون الدولي د. نادية بن عامر: «ما يزيد وضوح هذه التناقضات تصريح رئيس اللجنة عمر بوليفة بشأن قبول الشخصيات الجدلية، المعرضة للقضاء ومحكمة الجنايات الدولية مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، مشاركتهم السياسية قبل عمل لجنة 6+6!، وحتى البيان الخماسي هو فقط لتوضيح مخرجات عمل لجنة 6+6، لأن هذه الدول مسؤولة عن دعم البعثة الأممية، للوصول إلى نتائج إيجابية خلال هذه الفترة».

بهية كانون: مزيد من الوقت للجنة 6+6

أخيرا.. عدّت رئيسة منظمة المبادرة الليبية للسلام د. بهية كانون أن «موقف الأمم المتحدة غير واضح ومتحفظ، وينتظر رد فعل الشارع، لكن الدول الخمس تشدد على ضرورة التعاون مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي».

وتوقعت «منح اللجنة المزيد من الوقت، حتى يجري التوافق في مدى لا يتجاوز أكثر من شهر»، لكنها قالت: «إذا لم يحدث هذا التوافق فهناك البديل الذي طرحه باتيلي عن اللجنة الرفيعة المستوى، لأن المجتمع الدولي مصر على إنهاء هذا الخلاف، واستقرار ملف ليبيا الذي يوليه اهتماما كبيرا».

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